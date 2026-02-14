La storia degli Indiani d’America con un erede dei Cheyenne

Domani alla Biblioteca di San Concordio si racconterà la vicenda di un giovane che si presenta come discendente dei Cheyenne, portando alla luce un legame familiare rimasto nascosto per anni. La narrazione si concentrerà su come questa scoperta abbia cambiato la percezione delle sue origini e su come i ricordi della cultura indigena siano ancora vivi tra le generazioni più giovani. Un esempio concreto di questa connessione sarà la testimonianza di un anziano che ricorda le tradizioni tramandate oralmente nel villaggio.

Si parlerà della straordinaria storia degli Indiani d’America domani alla Biblioteca popolare di San Concordio. Si inizia alle 14 con l’inaugurazione di una mostra dedicata, alle 16 invece appuntamento con la proiezione del documentario Wounded Knee sulla storia delle lotte per i diritti degli Indiani D’America, a seguire dibattito. Con “Healing and Freedom Movement” e “American Indian Moviment” si terrà un evento unico che porterà nella nostra città la storia, la cultura e lo spirito di rinascita dei Nativi americani. Il progetto ideato da Sibilla Drisaldi e Donald Buddy Hatch, è articolato in più momenti tra cui una mostra che racconta il cammino di libertà e resistenza dei popoli indigeni degli Stati Uniti attraverso immagini, oggetti tradizionali, musiche e testimonianze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

