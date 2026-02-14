La storia d’America passa dal diamante

Il baseball ha attirato l’attenzione degli americani perché rappresenta molto di più di uno sport: è parte della loro cultura. Questa passione si vede anche nei film, dove il diamante diventa un simbolo di sogni e identità. Anche chi non segue regolarmente le partite può apprezzare le storie che nascono tra le linee bianche e nere del campo.

Si può amare il cinema che racconta uno sport anche senza capire quasi nulla di quello sport? Sì, si può. Per esempio con i film che raccontano il baseball. Colpire quella palla. Quella palla che viene lanciata a cento all’ora, che sembra sparire e riapparire all’ultimo istante, che si insacca beffarda nel guantone dell’uomo dietro di noi. Ma noi dobbiamo colpirla, quella palla. Sembra impossibile, eppure dobbiamo riuscirci. E mandarla lontano, più lontano possibile, a tracciare la traiettoria dei nostri sogni. Il baseball, in fondo, è tutto qui. E si può amare questo cinema perché i film che raccontano il baseball raccontano sempre, prima di tutto, la vita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La storia d’America passa dal diamante Linda, la cagnolina trovata a terra immobile: la sua storia ora passa dal Comasco e cerca casa Linda, la cagnolina trovata a terra, ha ora una storia di speranza. Il piano dell’America per abbattere l’Ue passa (anche) dall’Italia La recente pubblicazione della Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha suscitato preoccupazioni tra le cancellerie europee, evidenziando un possibile approccio degli Stati Uniti nei confronti dell’Unione Europea. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. LA VERA STORIA DI IO CAPITANO! MAMADOU KOUASSI passa da OGNI SANTO BRAND! Argomenti discussi: Dopo 90 anni gli ascolani abbracciano il gonfalone realizzato dalle donne emigrate in America; Gus Van Sant, la spinta dal basso contro l’America totalitaria è forte; Italia - USA di hockey femminile alle Olimpiadi: Quando gioca, programma e dove vedere i quarti di finale; War Room - America, rischio guerra civile? (4.02.2026). La storia d’America passa dal diamanteI film sul baseball raccontano la società Usa con le sue contraddizioni. Cooper e De Niro, Redford e Pitt: quante stelle hanno infilato il guantone. sport.quotidiano.net America’s Cup, la storia della più antica competizione sportiva internazionaleLa prima edizione risale al 1851 con una corsa attorno all’isola di Wight tra Usa e Regno Unito. La Louis Vuitton Cup, serie di regate per decretare lo sfidante, risale invece al 1983 con la prima ... lettera43.it Ci siamo mai chiesti davvero perché si chiama America Latina, anche se lì nessuno parla il latino La spiegazione c’è e ha a che fare con la storia delle lingue. “America Latina” indica i paesi dal Messico fino all’estremo sud del continente. Qui si parlano sopr facebook