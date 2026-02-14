La sentenza su Rigopiano Di Michelangelo | La legge è e doveva essere uguale per tutti VIDEO

Il giudice Di Michelangelo ha affermato che la legge deve essere applicata allo stesso modo per tutti dopo aver pronunciato una sentenza sul disastro di Rigopiano. La decisione si basa sulle evidenze di una grave mancanza di prevenzione e di una gestione fallimentare dell’emergenza, eventi che si sono verificati nove anni fa e che ora vengono ufficialmente condannati. La relazione tra le responsabilità e le procedure adottate in quei giorni è stata chiarita nel processo.

Le parole del fratello del poliziotto teatino morto 9 anni fa nella tragedia: "Per la prima volta si riconosce l'inerzia e la responsabilità di una pubblica amministrazione negligente" "È stata accertata la mancanza di prevenzione a più livelli e la cattiva gestione dell'emergenza in quei terribili giorni di nove anni fa e su questo credo non ci sia più nulla da dire. Per la prima volta si riconosce l'inerzia e la responsabilità di una pubblica amministrazione negligente che non fatto nulla per evitare una tragedia" Alessandro Di Michelangelo affida a ChietiToday il commento sulla sentenza del processo d'appello bis celebrato a Perugia per la strage di Rigopiano in cui perse la vita suo fratello di Dino assieme alla moglie e alle altre vittime che il 18 gennaio 2017 si trovavano nel resort in Abruzzo.