la scelta fra guerra e pace non sfugge a contraddizioni neppure per la chiesa

Il Papa ha deciso di parlare apertamente della difficile scelta tra guerra e pace, perché la situazione in Ucraina si fa sempre più complessa. Ha letto recentemente testi come i Vangeli e il libro di Erasmo, “La guerra piace a chi non la conosce”, pubblicato da Sellerio nel 2015. Questi libri lo hanno spinto a riflettere sulla contraddizione tra i valori cristiani e le azioni militari. La sua posizione mette in discussione la validità delle soluzioni violente in tempi di crisi.

Ho sottomano libri sulla pace e la guerra, chissà che non bisogni rimediare al binomio. Varii: i Vangeli, ed Erasmo, “La guerra piace a chi non la conosce”, Sellerio 2015. Il vasto e aggiornato catalogo: “Pacifismi. Storia plurale di un’idea controversa”, di Roberto Della Seta, Mimesis 2025. Appena ristampato, Jean Giono, “Mi rifiuto di obbedire”, col controcanto di Giuliano Ferrara, Einaudi. E intanto leggo Roberto Filippini, che è un sacerdote cui sono legato – nel frattempo è stato vescovo ed è emerito – e torna su un testo di dieci anni fa che raccoglieva i suoi pensieri sul rapporto fra il Discorso della montagna e le situazioni concrete che un cristiano, e un umano in generale, si trova ad affrontare: “Il Vangelo della pace. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

In un contesto di guerra, la crescita e l’istruzione assumono un valore particolare.

