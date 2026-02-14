La Russa invoca la vigilanza Ma la par condicio è a rischio

La Russa ha chiesto di mantenere alta l’attenzione dopo che molti giornalisti hanno sospeso i loro servizi, protestando contro la gestione delle telecronache di Rai Sport. La decisione di ritirare le firme arriva in risposta a una modifica nel modo di raccontare gli eventi, che alcuni considerano discriminatoria. Tra i cronisti, cresce il timore che questa situazione possa mettere a rischio la par condicio nelle informazioni pubbliche.

Quando è troppo Da oggi scattano i controlli AgCom sul pluralismo. La partita si gioca sull'infotainment e negli show pomeridiani sui casi di cronaca Quando è troppo Da oggi scattano i controlli AgCom sul pluralismo. La partita si gioca sull'infotainment e negli show pomeridiani sui casi di cronaca Ora che la grande maggioranza dei giornalisti ha ritirato la firma dai propri servizi in solidarietà con i colleghi di Rai Sport che protestano per la telecronaca del direttore Paolo Petrecca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi il dissenso dentro il servizio pubblico è conclamato. Al punto che il presidente del senato Ignazio La Russa «auspica» che la commissione vigilanza Rai convochi l'amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Report finisce all’Agcom dopo l’accusa di aver violato la par condicio sul referendum.

