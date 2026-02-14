La Ruota della Fortuna già in crisi? Ascolti in calo Stefano De Martino si riprende lo scettro di re dell’auditel

Gli ascolti de La Ruota della Fortuna sono diminuiti, portando Stefano De Martino a riconquistare il titolo di conduttore più seguito, dopo che Affari Tuoi ha superato il quiz televisivo. La trasmissione di Rai1 ha registrato un calo di pubblico, mentre il programma di Canale 5 ha continuato a crescere, attirando più telespettatori ogni sera. Questa svolta si nota soprattutto nelle ultime settimane, con un aumento dei telespettatori tra i 35 e i 50 anni.

Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna negli ascolti: Stefano De Martino torna in vetta all’Auditel. Tutti i numeri e il retroscena. Leggi anche: Stefano De Martino, un enorme successo ma anche una critica feroce: il conduttore al centro della polemica L’ access prime time torna a essere terreno di battaglia serrata, e questa volta il risultato sorprende. Dopo settimane di dominio quasi incontrastato, La Ruota della Fortuna inizia a mostrare qualche segnale di cedimento, mentre Affari Tuoi accelera e conquista la vetta degli ascolti. Al centro del sorpasso c’è Stefano De Martino, che sembra aver ritrovato una sintonia perfetta con il pubblico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Nella puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio 2026, tra premi milionari e momenti di comicità, si è distinta una gag che ha coinvolto De Lucia, Ruota della Fortuna e Samira Lui.

Nella puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è confrontato con Gerry Scotti e la sigla di La Ruota della Fortuna, aggiungendo un tocco di ironia e spontaneità alla trasmissione.

IL SARZANESE DAVIDE È IL NUOVO CAMPIONE DE "LA RUOTA DELLA FORTUNA" Con una grande prova alla ruota delle meraviglie ha vinto una macchina. Domani sera proverà a difendere il titolo, pronti a tifare facebook