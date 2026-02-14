Un cacciatorpediniere non ha ancora lasciato il porto, ma le decisioni sulla sua partenza dipendono da valutazioni politiche che considerano rischi di terrorismo e malattie, senza che siano stati ancora dimostrati concretamente.

MONDO. Nessun cacciatorpediniere schierato, ma una chiusura dipendente da valutazioni politiche sui pericoli di terrorismo, malattie e varie da dimostrare a priori. Siamo ancora sul versante degli arrivi da arginare, ispirato alla solita spettacolarizzazione degli annunci. Ancora norme emergenziali per combattere le immigrazioni, così ha confermato il Governo mercoledì, con una versione light del famoso blocco navale con cui aveva vinto le elezioni tre anni e mezzo fa. Nessun cacciatorpediniere schierato, ma una chiusura dipendente da valutazioni politiche sui pericoli di terrorismo, malattie e varie da dimostrare a priori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La remigrazione fuori dalla realtà

A Genova, il convegno sulla Remigrazione ha scatenato polemiche e proteste, portando alla negazione della sala da parte dell’hotel ospitante.

In un contesto di crescenti sfide economiche e politiche, l'articolo mette in discussione le narrazioni degli europeisti, evidenziando come la realtà europea superi le rappresentazioni spesso idealizzate.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

I neofascisti della remigrazione tentano lo sbarco a Montecitorio

Argomenti discussi: Salis: Convegno Remigrazione è provocazione, i neofascisti spintonano il presidente del Municipio; Fuori i fascisti dalla città: tensione a Genova per il convegno sulla Remigrazione, hotel nega la sala; Svizzera a numero chiuso. Un referendum sul tetto anti-immigrati a 10 milioni di residenti (di A. Marrocco); Manifestazione per la remigrazione a Bolzano: la sinistra scende in campo e dice no. Siamo una città antifascista. Ci opporremo con la massima determinazione.

La Remigrazione fuori dalla realtàMONDO. Nessun cacciatorpediniere schierato, ma una chiusura dipendente da valutazioni politiche sui pericoli di terrorismo, malattie e varie da dimostrare a priori. Siamo ancora sul versante degli ... ecodibergamo.it

Ancora chiedete se siamo fascisti: e quindi?: e CasaPound resta fuori dalla porta alla Camera. Il faccia a faccia con Magi (e il poster di Matteotti), la ressa dei ...Tensione e proteste alla Camera per il 'Comitato Remigrazione' di Casapound. Stop dalla Presidenza per motivi di sicurezza ... ilfattoquotidiano.it

A Genova cresce la tensione nel giorno in cui era previsto il convegno nazionale di estrema destra sulla Remigrazione. Nella notte, attivisti hanno affisso striscioni di protesta in vari quartieri della città. «Fuori i ratti fascisti da questa città. Genova vi odia!», recit facebook

«Fuori i fascisti dalla città»: tensione a Genova per il convegno sulla Remigrazione, hotel nega la sala x.com