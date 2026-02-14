La regola dei 2 giorni | i consigli del life coach per arrivare ai tuoi obiettivi

Lorenzo Micheli, life coach, spiega che la regola dei due giorni aiuta a mantenere la costanza. Dopo aver notato che molte persone si arrendono facilmente, ha deciso di condividere un metodo pratico: non abbandonare un’abitudine negativa per più di due giorni di fila. Questa strategia si applica a esercizi fisici, diete o anche a situazioni lavorative, come le pause prolungate. Micheli ha visto miglioramenti concreti in chi ha deciso di seguire questa regola, anche nelle relazioni personali.

"C'è un equivoco che rovina più percorsi di quanti se ne voglia ammettere: pensare che la costanza dipenda dalla motivazione". Con questa premessa, Lorenzo Micheli, health & life coach, ci porta all'interno della "regola dei 2 giorni". Una sorta di passe-partout che ci permette di uscire dai giorni difficili, quelli che mettono a dura prova le nostre volontà. "In realtà - spiega Micheli - la motivazione è instabile per definizione. Sale quando tutto va bene, scende quando la vita si mette di traverso. E la vita, puntualmente, si mette di traverso. È proprio lì che si decide se un cambiamento diventa reale oppure resta un tentativo.