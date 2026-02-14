La Regione vuole introdurre il test prenatale non invasivo per le donne in gravidanza

La Regione ha annunciato di voler adottare il test prenatale non invasivo (Nipt) per le donne in gravidanza, perché vuole ridurre i rischi legati alle procedure tradizionali. In questa fase sperimentale, il nuovo test consentirà alle future mamme di ottenere risultati più affidabili senza sottoporsi a interventi invasivi che possono portare complicazioni. La decisione arriva dopo aver valutato le evidenze scientifiche e le richieste di medici e associazioni di genitori. Si prevede che il nuovo metodo possa essere disponibile già nei prossimi mesi in alcuni centri diagnostici regionali.

Nipt: la Regione verso lo Screening Prenatale più Sicuro per le Future Mamme. La Regione si prepara a introdurre, in via sperimentale, il test prenatale non invasivo (Nipt) per le donne in gravidanza, offrendo uno screening genetico più sicuro e meno rischioso rispetto alle tradizionali procedure come amniocentesi e villocentesi. La proposta di legge, presentata da Forza Italia, è attualmente all'esame della commissione Sanità e mira a ridurre il ricorso a esami che, pur fondamentali in alcuni casi, comportano un minimo rischio di complicanze per la madre e il feto. L'iniziativa, discussa oggi, 14 febbraio 2026, apre un nuovo capitolo nella medicina prenatale italiana.