La Regione vuole introdurre il test prenatale non invasivo per le donne in gravidanza | a cosa serve

La Regione ha deciso di rendere disponibile il test prenatale non invasivo per le donne in gravidanza, con l’obiettivo di ridurre la necessità di esami invasivi che possono mettere a rischio la salute della madre e del bambino. Questa novità mira a offrire un’alternativa più sicura e semplice, permettendo alle future mamme di scegliere un metodo che evita pratiche più invasive come l’amniocentesi, spesso associata a complicazioni.

La proposta di legge, presentata da Forza Italia, punta a introdurre i test in forma sperimentale, con l'obiettivo di ridurre il ricorso agli esami invasivi e dunque i rischi per il feto La Regione vuole introdurre il test prenatale non invasivo per ridurre esami invasivi e dunque i rischi durante la gravidanza. L'iniziativa è contenuta in una proposta di legge presentata dai consiglieri di Forza Italia Marco Colarossi e Giorgio Simeoni, al centro di un'audizione in commissione Sanità. Il test prenatale non invasivo (Nipt – Non invasive prenatal test) è uno screening genetico che non comporta complicanze per la donna e il feto.