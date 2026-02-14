La Regione vuole introdurre il test prenatale non invasivo per le donne in gravidanza | a cosa serve

La Regione ha deciso di offrire il test prenatale non invasivo alle donne in gravidanza, puntando a diminuire la necessità di esami invasivi come l'amniocentesi. Questo nuovo metodo permette di controllare lo stato di salute del bambino senza mettere a rischio la mamma, che può così evitare procedure più rischiose. La misura mira a garantire un percorso più sicuro e meno stressante per le future mamme.

La proposta di legge, presentata da Forza Italia, punta a introdurre i test in forma sperimentale, con l'obiettivo di ridurre il ricorso agli esami invasivi e dunque i rischi per il feto La Regione vuole introdurre il test prenatale non invasivo per ridurre esami invasivi e dunque i rischi durante la gravidanza. L'iniziativa è contenuta in una proposta di legge presentata dai consiglieri di Forza Italia Marco Colarossi e Giorgio Simeoni, al centro di un'audizione in commissione Sanità. Il test prenatale non invasivo (Nipt – Non invasive prenatal test) è uno screening genetico che non comporta complicanze per la donna e il feto.

