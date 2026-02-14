La Regione vieti la caccia nei nostri campi

Il Consiglio di Stato ha deciso di vietare la caccia sui terreni di una donna di Ravenna, sostenendo che l’attività venatoria violava i suoi principi etici. Questa sentenza ha spinto alcuni residenti di Santarcangelo a chiedere ufficialmente che anche i loro campi siano esclusi dalla caccia. Nei loro appelli, portano come motivazione il rispetto per la tranquillità delle proprietà e la tutela degli animali. La decisione potrebbe cambiare il modo in cui le autorità locali gestiscono le richieste di divieto di caccia nelle zone rurali.

"Stop alla caccia anche dai nostri campi". Dopo la storica decisione del Consiglio di Stato, che – con sentenza depositata alcuni giorni fa – ha accolto la richiesta di una donna di Ravenna di escludere i suoi terreni dall'attività venatoria "per motivi etici", a Santarcangelo sono partite le prime richieste di alcuni residenti per ottenere il divieto di caccia sulle loro proprietà. Uno dei primi a presentare l'istanza, indirizzata al Comune di Santarcangelo e alla Regione, è stato Francesco Zanzani. Abita con la famiglia a San Bartolo ed è proprietario (insieme alla moglie) di un vasto terreno vicino a casa.