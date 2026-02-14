La Regione punisce chi salta le visite | sanzioni in arrivo per le mancate disdette

La Regione ha deciso di imporre sanzioni ai pazienti che non annullano le visite prenotate. Questa scelta nasce dall’aumento di persone che non si presentano, lasciando spazi vuoti in ambulatorio. Da ora in poi, chi salta un appuntamento senza avvisare rischia una multa, anche se non ha comunicato l’assenza. Recentemente, molte persone hanno ignorato l’obbligo di cancellare, causando disagi agli altri utenti.

La Regione: "Un fenomeno che arreca un grave danno economico e di fruibilità del servizio per altri utenti che necessitano delle prestazioni". L'obiettivo dichiarato resta la riduzione delle liste di attesa Dopo la riduzione della validità delle ricette per visite ed esami, la Regione introduce ora misure più severe per le mancate disdette. Un fenomeno che “arreca un grave danno economico e di fruibilità del servizio per altri utenti che necessitano delle prestazioni”. L’obiettivo resta l’abbattimento delle liste di attesa, cavallo di battaglia del presidente della Regione, Francesco Rocca.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Arrivo a Torino per le visite mediche: Boga in dirittura d’arrivo con la Juventus Arriva a Torino per le visite mediche, Jeremie Boga è pronto a vestire la maglia della Juventus. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: La Regione punisce chi salta le visite: sanzioni in arrivo per le mancate disdette; La Regione 'punisce' chi salta le visite: sanzioni in arrivo per le mancate disdette; La Sardegna si oppone agli accorpamenti, il governo la punisce: niente fondi Pnrr per la Scuola; Sanità: (Europa Verde Lazio) Rocca multa i pazienti invece di risolvere le listed’attesa. La Regione punisce chi salta le visite: sanzioni in arrivo per le mancate disdetteLa Regione: Un fenomeno che arreca un grave danno economico e di fruibilità del servizio per altri utenti che necessitano delle prestazioni. L'obiettivo dichiarato resta la riduzione delle liste di ... romatoday.it La Regione "punisce" chi salta le visite: sanzioni in arrivo per le mancate disdette ift.tt/z48ynZC x.com Fa i nomi di chi ferì il calciatore 18enne, un coetaneo lo punisce incendiando il portone di casa facebook