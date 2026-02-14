Il Regno Unito e altri paesi accusano la rana freccia dell’Ecuador di essere stata usata dagli indigeni per avvelenare Navalny in prigione. Secondo le fonti, la tossina avrebbe causato la sua morte, collegando direttamente l’uso di questa specie velenosa a un'azione mirata contro l’attivista russo. Un dettaglio che rende ancora più inquietante questa ipotesi è il ritrovamento di tracce di sostanze tossiche nelle celle del prigioniero.

Roma, 14 febbraio 2026 – Alexei Navalny sarebbe stato ucciso in prigione con una tossina mortale, lo sostengono il Regno Unito e altri alleati. Per eliminare il leader dell'opposizione russa sarebbe stata u sata una tossina mortale presente in natura nelle rane freccia dell'Ecuador. Piccola, colorata e. velenosa. Le Elidedobates Anthony sono una specie di rana freccia della famiglia Dendrobatidae, endemiche dell'Ecuador e del Perù. La rana freccia di Anthony (Il nome è in onore del mammologo americano Harold Elmer Anthony) ha un corpo rosso bordeaux con delle strisce verdi acqua, colori che avvertono i predatori del suo veleno, e una lunghezza di 19-26 millimetri, per cui è detta anche fantasma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La rana freccia dell’Ecuador, l’arma degli indios per eliminare Navalny

La morte di Alexey Navalny si lega a un avvelenamento con un veleno esotico, e le indagini suggeriscono che l’ombra del Cremlino potrebbe aver raggiunto anche una rana freccia dell’Ecuador.

Cinque Paesi europei sostengono che Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, sia stato avvelenato con una tossina proveniente dalla rana freccia.

