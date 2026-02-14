La Rai senza firme per un giorno adesso Petrecca scricchiola

La Rai ha deciso di sospendere le firme dei giornalisti per un'intera giornata, dopo che molti si sono fermati in segno di protesta contro la qualità delle cronache trasmesse. La decisione ha coinvolto quasi tutti i giornalisti del servizio pubblico, che hanno scelto di non firmare i loro servizi per evidenziare il disappunto. In particolare, il direttore Petrecca si trova ora sotto pressione, dopo le critiche sulla copertura della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali. La protesta si è manifestata con uno sciopero bianco, che ha impedito di firmare i servizi televisivi trasmessi in quella giornata.

Quando è troppo Sciopero «massiccio» dei giornalisti dopo il caso della telecronaca. Il direttore di Rai Sport a rischio: pronto il vice Marco Lollobrigida Quando è troppo Sciopero «massiccio» dei giornalisti dopo il caso della telecronaca. Il direttore di Rai Sport a rischio: pronto il vice Marco Lollobrigida Un’adesione «massiccia», che ha coinvolto praticamente tutte le firme Rai, ieri in sciopero bianco a seguito della disastrosa telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del direttore di Rai Sport, il meloniano Paolo Petrecca. Che ora, nonostante la rincorsa di smentite più o meno confermate, potrebbe saltare. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Rai senza firme per un giorno, adesso Petrecca scricchiola Perché le Olimpiadi sulla Rai saranno senza le firme dei giornalisti? Il caso Petrecca e la drastica decisione I giornalisti di RaiSport hanno deciso di non firmare più nessun servizio, collegamento o telecronaca durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Firme in sciopero contro Petrecca. E adesso provano a zittire Cerno La decisione di escludere Paolo Petrecca dalla telecronaca della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici ha scatenato le proteste delle firme. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Petrecca, caso internazionale. Tutta la Rai senza firme, il direttore rischia il posto; La Rai senza firme per un giorno, adesso Petrecca scricchiola; La rivolta dei giornalisti Rai contro Petrecca: servizi senza firma durante le Olimpiadi; La Rai senza firme. Perché le Olimpiadi sulla Rai saranno senza le firme dei giornalisti? Il caso Petrecca e la drastica decisioneI giornalisti di RaiSport hanno deciso di ritirare le proprie firme da servizi, collegamenti e telecronache per l'intera durata delle Olimpiadi Invernali ... oasport.it Milano Cortina 2026, Non solo Raisport, tutta la Rai attacca Petrecca: sciopero firme anche per Gr e Tg. Retroscena di AntinelliNuovo comunicato dell'Usigrai che non molla la presa sul direttore di Raisport Paolo Petrecca dopo la figuraccia nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali ... sport.virgilio.it Rai in rivolta: ritiro delle firme dei giornalisti contro il direttore Petrecca e i vertici di Viale Mazzini. Nel pieno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, la protesta delle redazioni Rai si allarga da RaiSport a tutti i telegiornali. Il ritiro delle firme e lo sciopero facebook Rai, sciopero delle firme contro Petrecca. Usigrai: “Adesione massiccia, l’azienda ne prenda atto” x.com