La polizia locale ha annunciato uno sciopero

Il Sindacato generale di base (Sgb) ha deciso di fermare gli agenti della polizia locale di Bologna il primo marzo, giorno della Bologna Marathon. La protesta nasce dalla richiesta di migliori condizioni di lavoro, che i rappresentanti sindacali ritengono non siano state ascoltate. La decisione arriva proprio mentre la città si prepara ad accogliere migliaia di partecipanti e spettatori per la corsa.

Il Sindacato generale di base (Sgb) ha proclamato uno sciopero della polizia locale di Bologna per il prossimo 1° marzo, giorno in cui si svolgerà la Bologna Marathon. E ancora: ulteriore welfare per il personale della polizia locale e ulteriori punti come la ridefinizione dello straordinario, i buoni pasto e la formazione continua. "La proclamazione dello sciopero intende sottolineare l'urgenza di risposte serie e immediate, riconoscendo però all'amministrazione il tempo necessario per formulare proposte concrete in occasione dell'incontro del 26 febbraio. Invitiamo le altre organizzazioni sindacali a partecipare ed a condividere questo sciopero", conclude Sgb.

Una serie di miagolii persistenti provenienti da uno stabile abbandonato ha attirato l’attenzione delle autorità locali.

