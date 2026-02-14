La piscina all’Annona | Un progetto di valore Vanno trovate le risorse Col Comune c’è sinergia

Il progetto della piscina all’Annona nasce dalla volontà di creare un impianto moderno e funzionale, ma il Comune deve ancora trovare le risorse necessarie. La struttura, lunga 33 metri e adatta anche alla pallanuoto, rappresenta una grande opportunità per la città, che da tempo aspetta una piscina coperta. La zona di Porta Nuova, ormai trascurata da anni, potrebbe trasformarsi grazie a questa riqualificazione. La collaborazione tra l’amministrazione e gli enti locali favorisce lo sviluppo di questa iniziativa.

Un centro natatorio d'eccellenza che possa dotare la città di una piscina coperta da 33 metri (utilizzabile anche per la pallanuoto) che manca da sempre ma, allo stesso tempo, un'importante opera di riqualificazione urbana di un'area oramai abbandonata da anni come l'ex Annona nella zona di Porta Nuova, a due passi dall'uscita autostradale della A11. Il progetto di partenariato pubblico privato, presentato dalla società Blue Factory Srl, che è l'advisor di Glaukos Ssd srl, prevede l'impianto pronto a svilupparsi in un'area complessiva di 14mila metri quadrati per un valore che dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro.