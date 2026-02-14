LA NOVITÀ Cadillac in missione coi motori del Cavallino

Cadillac entra nel mondo della Formula Uno, spinta dalla volontà di espandere il proprio mercato globale. La casa americana ha deciso di adottare i motori Ferrari, puntando a portare innovazione e prestazioni elevate alla competizione. Un passo concreto che evidenzia come le collaborazioni tra grandi marchi internazionali si stiano intensificando nel mondo delle corse.

Nella Formula Uno che viaggia sempre velocissima nel cambiamento – da quest’anno è anche in vigore l’inedito regolamento tecnico – c’è spazio pure per nuovi attori. Spicca sicuramente l’Audi, con team principal Mattia Binotto e Hulkenberg-Bortoleto al volante. Si tratta in ogni caso del nuovo volto della Sauber, scuderia ormai storica che può vantare tra le sue evoluzioni un’esperienza pluridecennale nel Circus. Riflettori saranno puntati anche sulla neonata Cadillac. Il gruppo General Motors ha compiuto il grande salto nelle competizioni iniziando una missione tanto affascinante quanto faticosa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - LA NOVITÀ. Cadillac in missione coi motori del Cavallino Mondiale 2026: dalle conferme nei big team alla novità Cadillac, si scaldano i motori Il Mondiale 2026 si avvicina, con le conferme dei principali team e l'introduzione della novità Cadillac. Motori, la svolta del talento 16enne di Cesenatico: dalle vittorie coi kart alle 'auto vere' Gino Rocchio, giovane talento di Cesenatico, passa dai successi nei kart alle competizioni con auto vere. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sai tutto sulla F1 che scatta a marzo? Le REGOLE sulla nuova era del Mondiale; Primi test ufficiali in F1, motori e la Cadillac le novità; F1 Cadillac: dalla livrea alla causa legale di Michael Bay; La domanda della settimana: Cadillac in zona punti prima del giro di boa della stagione?. LA NOVITÀ. Cadillac in missione coi motori del CavallinoNella Formula Uno che viaggia sempre velocissima nel cambiamento – da quest’anno è anche in vigore l’inedito regolamento tecnico ... sport.quotidiano.net Primi test ufficiali in F1, motori e la Cadillac le novitàLa stagione 2026 di Formula 1 si è aperta ufficialmente con la prima delle tre giornate di test ufficiali sul circuito del Bahrain, a Sakhir, a meno di un mese dal via ufficiale del mondiale, l'8 ... ansa.it Primi test ufficiali in F1, motori e la Cadillac le novità. Norris il più veloce a Sakhir, bene Verstappen e anche le Rosse #ANSAmotori #ANSA facebook Primi test ufficiali in F1, motori e la Cadillac le novità. Norris il più veloce a Sakhir, bene Verstappen e anche le Rosse #ANSAmotori #ANSA x.com