Hanna Herasimchyk è morta nel suo appartamento di Pozzuolo Martesana il 13 giugno di due anni fa, e la causa della sua morte resta ancora incerta. La perizia difende l’ex compagno, escludendo che si possa parlare di omicidio volontario. La scena del delitto, con oggetti spiegazzati e tracce di lotta, aveva fatto pensare a un gesto violento, ma le analisi recenti hanno messo in discussione questa ipotesi.

di Barbara Calderola Una vicenda senza pace. Colpo di scena con l’imputato ancora alla sbarra per omicidio volontario nella morte di Hanna Herasimchyk, la 46enne ex ballerina di night, ritrovata senza vita nel suo appartamento a Pozzuolo Martesana, il 13 giugno di due anni fa. Per l’assassinio era stato arrestato l’ex compagno, il 43enne Marek Konrad Daniec, camionista polacco, che secondo l’accusa l’aveva prima picchiata e poi strangolata. Una ricostruzione oggi messa in discussione da una perizia richiesta dalla stessa Procura, secondo la quale la donna che soffriva di una patologia al cuore, la miocardite, sarebbe morta per cause naturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La morte nel silenzio di Hanna: "Non è certo che fu un omicidio". La perizia scagiona l'ex compagno

Trovata senza vita in casa, ora la richiesta di scarcerazione per il compagno. Hanna Herasimchyk, ex ballerina di 46 anni, era stata rinvenuta morta il 13 giugno 2024 nella sua abitazione a Pozzuolo Martesana. Per il decesso è a processo il compagno, ma un