Una nuova tendenza sui social, legata alle caricature create con ChatGPT, sta mettendo a rischio la privacy degli utenti. La moda si diffonde rapidamente, spinta dalla voglia di condividere immagini divertenti e personalizzate, ma gli esperti avvertono che questa pratica potrebbe esporre dati sensibili. Molti utenti, attratti dalla semplicità di usare l’intelligenza artificiale, non si rendono conto dei potenziali pericoli nascosti dietro questa attività.

Sui social network è esplosa una nuova mania che sta conquistando migliaia di utenti in tutto il mondo: creare caricature personalizzate attraverso ChatGPT. Il meccanismo è semplice quanto accattivante. Basta inserire nel chatbot di OpenAI un prompt apparentemente innocuo: “ Crea una caricatura di me e del mio lavoro basandoti su tutto quello che sai di me “. In pochi secondi, l’intelligenza artificiale genera un’immagine stilizzata che rappresenta l’utente nelle sue attività quotidiane, lavorative o nei suoi hobby preferiti. Il risultato è spesso sorprendente per accuratezza e creatività, motivo per cui migliaia di persone stanno condividendo con entusiasmo le proprie caricature su Facebook, Instagram e altre piattaforme. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La moda delle caricature ChatGPT nasconde un rischio per la tua privacy (gli esperti sono preoccupati)

Trend social delle caricature AI di ChatGPT, un regalo per i truffatori, avvertono gli espertiLe immagini caricate sui chatbot di intelligenza artificiale possono essere conservate per un periodo imprecisato e, se cadono nelle mani sbagliate, favorire furti d’identità, truffe e falsi profili s ... msn.com

