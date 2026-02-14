Filomena aspetta da sette mesi una nuova carrozzina per sua figlia disabile, e questa attesa le sta provocando piaghe dolorose. La mamma denuncia che la mancanza di un ausilio adeguato mette a rischio la salute della bambina, costringendola a usare un dispositivo vecchio e scomodo. La situazione si ripete in diverse famiglie della zona, evidenziando ancora una volta le difficoltà nel ricevere assistenza tempestiva.

SACILE (PORDENONE) - C'è un nuovo caso legato alla gestione agli ausili destinati alle persone con disabilità. Dopo quello di Gabrielle, costretta in casa con il figlio Davide per quasi un mese perché non arrivava la sostituzione del montascale guasto, ecco ora mamma Filomena che attende da quasi sette mesi l'arrivo della nuova carrozzina per la figlia, bambina con una grave disabilità. La madre sacilese grida sui social un caso che provoca irritazione e rabbia in chi lo legge. IL FATTO «È da agosto scorso che abbiamo presentato la richiesta per una nuova carrozzina. I medici di Roma che periodicamente vedono mia figlia hanno ritenuto che quella in uso non le consentisse di sedere in modo corretto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - «La mia bambina disabile aspetta la nuova carrozzina da 7 mesi», l?odissea di mamma Filomena: questa le provoca dolorose piaghe

Filomena, madre di una bambina disabile, denuncia che la famiglia aspetta da sette mesi una nuova carrozzina, ma ancora non l’ha ricevuta.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Riccione, il carabiniere salva una bimba disabile e diventa Cavaliere: Ora siamo amici e ho un bracciale con il suo nome, per mio figlio sono come Batman e Superman; Schiaffi sulle braccia e strattoni. Mia figlia la notte urlava nel sonno. Ex maestra della scuola materna di Desio a processo per maltrattamenti; Panni stesi sul terrazzino, arriva la diffida al condominio per il comportamento discriminatorio dei vicini: È tutto regolare.

«La mia bambina disabile aspetta la nuova carrozzina da 7 mesi», l’odissea di mamma Filomena: questa le provoca dolorose piagheSACILE (PORDENONE) - C'è un nuovo caso legato alla gestione agli ausili destinati alle persone con disabilità. Dopo quello di Gabrielle, costretta in casa con il figlio ... ilgazzettino.it

La mia odissea da disabile: ufficio Anagrafe a ostacoliLa testimonianza di Italo Fedecostante per il rinnovo della carta d’identità: Prima una buca sul marciapiede, poi un gradino senza lo scivolo all’entrata. Disabile in carrozzina va all’ufficio ... ilrestodelcarlino.it

"Un giorno, da bambina, qualcuno mi chiese che età avessi e io risposi “Sono millenaria!”. Non so nemmeno quanti anni ho! Se non c’è qualcuno che me lo dice scordo il mio compleanno. Ne hanno sempre dette di tutti i colori su di me. Ma me ne sono sempr facebook