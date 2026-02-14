Il Crystal Palace ha subito una pesante sconfitta sul campo del Macclesfield, causando grande sorpresa tra gli appassionati di calcio. Questa partita ha riacceso il dibattito sulle coppe straniere, dove le squadre di provincia riescono a sfidare le big. Un esempio storico è il ko dell’Arsenal contro il Wrexham nel 1992, un episodio che ancora oggi viene ricordato. Molti tifosi sognano una Coppa Italia simile a quella inglese, dove le piccole squadre affrontano le grandi in stadi di campagna.

Una delle riforme più sognate dagli amanti del pallone di provincia riguarda la Coppa Italia. In molti vorrebbero una competizione all’inglese, proprio come la FA CUP, con compagini di categoria superiore che scendono in campo sui terreni di gioco dei piccoli comuni italiani. L’idea da noi invece è quella di una Coppa Italia riservata solamente al professionismo, una competizione che non dà modo di sognare ai tifosi delle piccole. In Inghilterra, il 10 gennaio il Crystal Palace è uscito sconfitto dal campo del Macclesfield, squadra di sesta serie. Non è la prima volta oltre la Manica. Basti pensare alla vittoria del Wigan nella stagione 2012-2013 (foto in alto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La magia delle coppe estere, dove le squadre di provincia incontrano le big Dalla clamorosa sconfitta del Crystal Palace sul campo del Macclesfield all’episodio che ha fatto la storia: il ko dell’Arsenal contro il Wrexham nel ’92. Se Davide batte Golia, la rivincita delle piccole che l’Italia si sogna

Nel terzo turno della FA Cup, il Macclesfield, squadra di sesto livello del calcio inglese, ha sorpreso eliminando il Crystal Palace.

