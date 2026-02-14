La magia del carnevale di Veneri Sfilano i carri più fantasiosi una domenica di giochi e spettacoli

Il Carnevale di Veneri torna a Pescia dopo il rinvio causato dal maltempo, portando in strada carri colorati e feste di quartiere. La manifestazione, che ha già fatto registrare oltre duemila visitatori nelle prime due uscite, promette di entusiasmare ancora di più con sfilate di carri fantasiosi e spettacoli per tutte le età. Domenica prossima, le strade si riempiranno di allegria e creatività, con giochi e musica che coinvolgono grandi e bambini.

Pescia (Pistoia), 14 febbraio 2026 – Dopo il successo riscontrato dalle prime due uscite, in ognuna delle quali sono stati calcolati oltre duemila accessi, torna il Carnevale di Veneri, con il recupero della prima data della 43a edizione, rinviata a causa del maltempo nell'ultima domenica di gennaio. Un nuovo colorato e rumoroso appuntamento dedicati al divertimento, alla fantasia e alla partecipazione di tutta la famiglia, in particolare dei più piccini, che domenica prende il via, lungo le strade della frazione, a partire dalle 14.30, come sempre a ingresso libero. I numerosi carri allegorici allestiti dai volontari del Comitato anche quest'anno affrontano numerosi temi, ma il messaggio principale sarà quello sulla sicurezza, con un carro dedicato ai Pompieri ad affiancare quelli tradizionali, a bordo dei quali i bambini potranno giocare e divertirsi rivivendo la storia di Frozen e del suo mondo ghiacciato, senza dimenticare la Grande Cucina e i suoi Chef, il carro di Masha e Orso, la Barca, e il rinnovato Trenino Magico della fantasia, con i personaggi delle fiabe e i supereroi.