Luca Muccino torna a guidare la programmazione all’Eden con il suo film

All’Eden ancora un week end di programmazione per Le cose non dette di Muccino, forse l’ultimo. Il film comunque è già arrivato a cinque milioni di euro d’incassi. Due coppie in crisi. Le corna sono dietro l’angolo. E allora cosa c’è meglio di in viaggio in Marocco tanto per liberare le menti da stress e tensioni- Purtroppo a Tangeri ci va pure la ragazzina che ha fatto perdere la testa a Stefano Accorsi. E all’ombra della casbah parte un inseguimento persino più fastidioso di di Glenn Close in Attrazione fatale. E siccome nei film di Muccino tutti corrono troppo e tutti urlano troppo, la storia prende una piega da thriller (che thriller non diventa mai). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La guida ai film. Il solito Muccino e titoli da Oscar

Un nuovo film brasiliano sta conquistando le sale.

Questa guida presenta una selezione di titoli fantasy, dai grandi classici alle novità disponibili in streaming.

