La gioia di Lucas Pinheiro Braathen | Non posso crederci! Se hai un sogno puoi realizzarlo

Lucas Pinheiro Braathen ha vinto la medaglia d’oro nel gigante maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, portando il Brasile a una vittoria storica. La sua emozione è evidente: “Non posso crederci! Se hai un sogno, puoi realizzarlo”. Braathen si è distinto sulla neve, dimostrando che con impegno e passione si possono superare anche le sfide più grandi.

Una giornata da ricordare per il Brasile. Lucas Pinheiro Braathen ha infatti conquistato una storica medaglia d’oro in occasione del gigante maschile valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, scrivendo una pagina indelebile per il suo Paese. Un successo travolgente quello del sudamericano, maturato soprattutto grazie ad una prima manche eccellente, con cui ha indirizzato il resto della gara. Precisamente, l’atleta verdeoro ha regolato di 0.58 lo svizzero Marco Odermatt, secondo davanti al connazionale Loïc Meillard, terzo con un gap di 1.17. In un fiume di lacrime, il brasiliano ha commentato a caldo la sua impresa: “ Non so cosa dire – queste le parole di Braathen ai microfoni di Rai Sport – Il Brasile è medaglia d’oro nello sci alpino! Non posso crederci, nella prima manche ho sciato in modo solido, nella seconda invece ho inseguito, sentivo di non andare veloce, ho cercato quindi di non perdere troppo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

