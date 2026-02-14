La Germani si ferma contro Varese Brescia battuta allo scadere 98-96 Gli highlights

La Germani Brescia ha perso contro Varese, un risultato deciso negli ultimi secondi con un canestro decisivo. La squadra di casa ha combattuto senza arrendersi, mettendo in mostra grinta e determinazione fino alla fine. La partita si è chiusa con un punteggio di 98-96, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca.

Una sconfitta che brucia, perché maturata dopo quaranta minuti di grande personalità, intensità e qualità. La Germani Brescia si ferma a Masnago al termine di una partita vibrante, piegata soltanto dal canestro decisivo di Iroegbu allo scadere. Finisce 98-96 per la Openjobmetis Varese, ma la prestazione dei biancoblù resta di spessore e conferma, ancora una volta, la solidità del gruppo. L'avvio è di marca varesina: Iroegbu e Nkamhoua firmano un 4-0 immediato, sfruttando qualche disattenzione difensiva ospite e una maggiore fisicità a rimbalzo. Brescia, però, non si scompone. La regìa di Massinburg accende Della Valle e Rivers, che tengono la Germani in scia, mentre l'intensità difensiva sale di colpo.