La fusione degli istituti Discussione rinviata | Schiaffo alla trasparenza

Il consiglio comunale di Forlì si è concluso bruscamente giovedì, quando le opposizioni hanno deciso di rinviare la discussione sull’accorpamento degli istituti scolastici, accusando i promotori di mancanza di trasparenza. La questione riguarda la fusione tra gli istituti comprensivi ‘Annalena Tonelli’ e ‘Beatrice Portinari’, che coinvolge diverse scuole della città, tra cui la Maroncelli e le elementari Dante Alighieri e Manzoni. Durante la seduta, alcuni consiglieri hanno espresso dubbi sui criteri adottati per la riorganizzazione, chiedendo maggiore chiarezza sui motivi

L'ordine del giorno delle opposizioni contro l' accorpamento degli istituti comprensivi 4 'Annalena Tonelli' (scuola media Maroncelli, le elementari Dante Alighieri e Manzoni, l'infanzia Cerini) e 9 'Beatrice Portinari' (scuola elementare di Roncadello; infanzia, elementari e medie di Villafranca; infanzia a San Martino in Villafranca) di Forlì ha, di fatto, chiuso il consiglio comunale di giovedì. Alla richiesta di discussione della minoranza, la maggioranza ha risposto rinviando la stessa alla commissione consiliare del prossimo 26 febbraio, escludendo quindi ogni possibilità di dibattito in quella sede.