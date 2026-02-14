Una funzione nascosta nella televisione raccoglie dati e ti spia, e questa scoperta ha suscitato molte preoccupazioni tra gli utenti. La causa di questo problema è una funzione poco conosciuta che permette al dispositivo di monitorare le attività di chi lo utilizza. Per esempio, un utente ha scoperto che la sua TV inviava informazioni sulla visione di determinati programmi senza il suo consenso. In pochi minuti, si può disattivare questa funzione e proteggere la propria privacy.

Non tutti lo sanno, ma nella nostra Tv c’è una funzione che pochi conoscono che è in grado di raccogliere dati e spiarci, ecco come possiamo evitarlo. E’ davvero raro trovare qualcuno che non ami guardare la Tv nel tempo libero, anche chi magari vuole fare lo snob e ufficialmente sostiene di non amarla raramente passa intere giornate senza accenderla. Anzi, la diffusione di pay Tv e piattaforme in streaming ha contribuito ad accrescere il numero di persone che lo fanno, ben sapendo di poter trovare contenuti che soddisfino appieno i propri gusti. Questa semplice azione, che facciamo praticamente da sempre, nasconde delle insidie che non dobbiamo sottovalutare. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La funzione nascosta della TV che raccoglie dati e ti spia: come spegnerla in pochi minuti

Facebook e WhatsApp si uniscono attraverso una nuova funzione nascosta che semplifica la condivisione di contenuti tra le due piattaforme.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La sapienza nascosta delle piante; Cosa fare se l'iPhone cancella le app senza permesso; Droga nascosta nel cibo per un detenuto, arrestata una donna al carcere Di Lorenzo; Obbligo vaccinale, Garante privacy sanziona una scuola per l’invio di e-mail di sollecito con destinatari in chiaro.

Sai a cosa serve la tasca nascosta dei jeans?I vostri jeans hanno qualcosa di nascosto molto bene, qualcosa che ha un contorno misterioso, qualcosa dalle funzioni ancora non sicure, qualcosa che ha veramente dell’incredibile: la piccola tasca ... 105.net

Google ci riprova: sta per sbloccarsi una funzione nascosta (e cambierà tutto di nuovo)Google sta per sbloccare una nuova funzione finora nascosta, che trasforma il modo in ... msn.com

L'incubo dei Gruppi di Auguri sta per iniziare. Domani è San Valentino (e tra poco Carnevale). Siete pronti alla pioggia di notifiche dai gruppi creati solo per scrivere "Auguri a tutti" C'è un trucco legale per evitarlo. Esiste una funzione "nascosta" dentro Wha facebook