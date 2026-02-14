La forza sorprendente di una scelta impopolare

Il decreto di San Valentino del 1984, approvato durante il primo governo Craxi, ha lasciato un segno forte nella storia politica italiana. Questa decisione, molto impopolare all’epoca, ha cambiato il modo in cui il paese affrontava le riforme economiche. In quegli anni, il governo decise di adottare misure che molti giudicavano rischiose, ma che alla fine hanno influenzato profondamente l’economia nazionale.

Il cosiddetto decreto di San Valentino del 1984, varato dal primo governo Craxi e passato alla storia come uno degli atti più significativi e coraggiosi della politica economica italiana, ci interroga ancora oggi con una forza sorprendente. In un tempo tumultuoso come il nostro, segnato da salari compressi, dai timori di un'inflazione di ritorno e da una marcata instabilità globale, quella decisione presa controvento, contando sulla capacità del Paese di comprendere la necessità di una forte e innovativa politica di sviluppo, appare a distanza di decenni come un punto di riferimento inevitabile.