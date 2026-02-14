La febbre per il curling prende anche le nonnine del panificio di Altamura il siparietto con pentolone e ramazze – Il video

Le nonnine del panificio di Altamura si sono fatte coinvolgere dalla passione per il curling dopo aver visto un video divertente, che mostra loro con un pentolone e delle ramazze in mano, come se stessero giocando a questo sport. La scena ha attirato l’attenzione di molti utenti sui social, portando un sorriso tra le mura del loro negozio.

La febbre finora tutta social per il curling non ha risparmiato neanche le nonnine del Forno Santa Caterina di Altamura. Le testimonial dello storico panificio nella capitale del pane si sono cimentate anche loro nell’arte della ramazza. Nel loro caso con un pentolone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da fornosantacaterina (@fornosantacaterina) L’idea originalissima è solo l’ultimo post di una serie di simpatici siparietti, in cui le due anziane sono protagoniste. A volte anche con personaggi famosi, come il recente incontro niente di meno che con Carlo Cracco. L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Il Carnevale di Venezia si anima con la tradizionale cerimonia del taglio della testa del toro, un evento che si ripete da secoli nel cuore della città.

Bebe Vio e Jannik Sinner hanno deciso di divertirsi un po’ e si sono messi nei panni dei controllori sui treni delle Olimpiadi.

