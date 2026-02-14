La disperazione russa e l’operazione di cyber-intelligence ucraina con Starlink

A febbraio, SpaceX ha bloccato i terminali Starlink non registrati in Ucraina, lasciando le forze militari russe senza accesso a internet. Questa decisione ha colpito duramente le capacità di comunicazione russe, impedendo loro di usare i servizi di rete durante le operazioni sul campo. Il gesto ha complicato notevolmente le attività di intelligence e di coordinamento delle truppe russe in un momento cruciale del conflitto.

Quando all’inizio di febbraio SpaceX ha attivato il blocco totale dei terminali Starlink non registrati in Ucraina, le forze russe si sono trovate improvvisamente cieche. I droni hanno smesso di volare, le comunicazioni sul campo di battaglia sono collassate, gli assalti sono stati sospesi. La tecnologia che aveva rivoluzionato la guerra moderna – connessione internet ad alta velocità senza bisogno di cavi o reti mobili – si è spenta in un istante per chi non aveva registrato i propri dispositivi con il governo ucraino. La risposta di Mosca è stata duplice: coercizione e improvvisazione. E Kyjiv ha saputo sfruttarle entrambe. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Secondo fonti dell’intelligence ucraina, la Russia avrebbe utilizzato il sistema Starlink di Elon Musk per controllare a distanza un drone kamikaze BM-35.

L’intelligence iraniana ha dichiarato di aver sequestrato un carico di kit per internet satellitare Starlink nelle aree di confine, sostenendo che fossero destinati a scopi di spionaggio e sabotaggio all’interno del paese.

