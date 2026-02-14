La democrazia Usa è davvero al capolinea?

Neera Tanden, dirigente del Center for American Progress, ha affermato il mese scorso che Donald Trump sta portando negli Stati Uniti un modo di governare simile al dispotismo cinese. La sua dichiarazione nasce da alcune scelte recenti dell’ex presidente, come le decisioni che hanno indebolito le istituzioni democratiche e aumentato la polarizzazione nel paese. Un esempio concreto è stata la gestione dei processi elettorali, che ha alimentato dubbi e tensioni tra gli americani.

«Trump porta in America il dispotismo in stile cinese», ha dichiarato, il mese scorso, il Center for american progress: think tank liberal guidato dall'ex senior advisor di Joe Biden, Neera Tanden. Sempre a gennaio, il governatore dem della California, Gavin Newsom, ha accusato la Casa Bianca di «tendenze autoritarie». Era invece aprile del 2025 quando l'ex vicepresidente democratico statunitense, Al Gore, paragonò la seconda amministrazione Trump alla Germania nazista. In quegli stessi giorni, Kamala Harris accusò l'attuale presidente americano di aver creato «un grande senso di paura». Del resto, anche alle nostre latitudini i paragoni con nazismo e fascismo di sprecano.