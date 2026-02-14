La criminologa in casa Poggi | La porta a soffietto non è mai stata chiusa

La criminologa ha visitato la casa di Chiara Poggi, uccisa nel 2007, perché la porta a soffietto non era mai stata chiusa. La decisione di analizzare i dettagli della casa nasce dalla richiesta della famiglia Poggi, che cerca risposte sui momenti prima del delitto. Durante il sopralluogo, sono stati esaminati elementi che potrebbero chiarire eventuali incongruenze nelle versioni fornite finora. In particolare, si sono concentrate le attenzioni sulla porta lasciata aperta, che potrebbe indicare qualcosa di più di una semplice distrazione.

La famiglia di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, al centro di alcune consulenze di parte che aiutino a giungere a una verità che dissipi qualunque dubbio. Quindi se da un lato ci sono le nuove investigazioni che vedono Andrea Sempio iscritto nel registro degli indagati per concorso in omicidio e una parte dell'opinione pubblica che chiede a gran voce la riabilitazione di Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2015, dall'altro anche la famiglia della vittima si avvale di esperti. Come la criminologa Roberta Bruzzone, che si è offerta di venire in aiuto della famiglia Poggi. La dottoressa Bruzzone ha compiuto un primo sopralluogo nella casa in cui è avvenuto l'omicidio: accompagnata dalle telecamere di Quarto Grado, l'esperta si è concentrata sulla porta a soffietto che dà sulle scale della cantina: Stasi dichiarò di averla trovata chiusa e di averla aperta spingendo sulla fessura centrale.

