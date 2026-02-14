A causa dell’aumento delle iscrizioni, al Campus di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum si registra una crescita del 2,2% degli studenti. La presenza crescente di giovani porta nuove energie alla città e rende l’offerta formativa più dinamica. Nei mesi recenti, il numero di studenti si è ampliato grazie anche a programmi di orientamento più efficaci.

Al Campus di Ravenna dell’Alma Mater Studiorum cresce la popolazione universitaria, con un +2,2% di iscritti. E l’assessore comunale all’Università, Fabio Sbaraglia, saluta la notizia sottolineando che si tratta di "un fattore decisivo di sviluppo sia sul piano culturale, che sociale, che economico" per la città. Si conferma, aggiunge, "l’apprezzamento degli studenti nei confronti della qualità dell’offerta formativa" e questo risultato "premia l’impegno dell’Ateneo, ma anche la rete di soggetti, Fondazione Flaminia e Fondazioni bancarie in primis, che concorrono allo sviluppo del Campus". Ecco perché Ravenna "attraverso tutte le sue articolazioni, non solo istituzionali, deve continuare nello sforzo di pensarsi sempre di più come una realtà strutturalmente universitaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La crescita degli universitari: "Sono una risorsa per la città, apprezzata l’offerta formativa"

Argomenti discussi: La crescita degli universitari: Sono una risorsa per la città, apprezzata l’offerta formativa; Libri piratati in crescita (e tra gli universitari si diffonde l'uso dell’IA per riassunti e compendi di saggi); In mille all’Open day Uniurb, l’università apre le porte agli studenti del futuro; Emergenza casa per gli studenti universitari a Bologna, la ricerca Unibo: Crescono gli studentati di lusso, la mancanza di alloggi spinge verso la finanziarizzazione dell'abitare.

