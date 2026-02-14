La conta dei danni Battaglia | Il Comune chiederà alla Regione di attivarsi per la richiesta dello stato di calamità

Il sindaco Battaglia ha annunciato che il Comune chiederà alla Regione di attivarsi per la dichiarazione di stato di calamità, dopo aver valutato i danni causati dalla recente ondata di maltempo. La ricognizione ufficiale ha evidenziato danni diffusi a strade e infrastrutture, un risultato che sorprende considerando che eventi di questa intensità sono rari in zona.

Il sindaco facente funzioni: "Il settore manutenzione e le società partecipate, con interventi in somma urgenza, hanno provveduto al ripristino della viabilità nelle strade cittadine" “Si è provveduto a una ricognizione dei danni, considerando che eventi climatici di questa portata difficilmente si verificano dalle nostre parti”. Lo afferma in una nota il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia che, nelle scorse ore, ha effettuato diversi sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite dal maltempo. Le ricognizioni effettuate da Catona a Bocale hanno fatto registrare danni nelle zone di San Gregorio, Pellaro, Catona e Bocale, oltre che sul Lungomare di Reggio Calabria e al lido comunale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dopo il passaggio del ciclone Harry, si avvia la valutazione dei danni subiti.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la Regione ha richiesto ufficialmente lo stato di calamità naturale, evidenziando danni considerevoli soprattutto nel settore agricolo.

