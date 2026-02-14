La combinata nordica vietata alle donne un tabù che potrebbe cadere

La combinata nordica, uno degli sport storici delle Olimpiadi invernali, è stata vietata alle donne a causa di tradizioni radicate e resistenze culturali. La decisione ha provocato proteste tra gli atleti femminili, che chiedono di poter competere nello stesso modo degli uomini. Di recente, alcuni membri del Comitato Olimpico stanno valutando l’introduzione della disciplina femminile per promuovere l’uguaglianza.

AGI - Uno degli sport più antichi delle Olimpiadi invernali, la combinata nordica che mette insieme sci nordico e salto, sta affrontando un costante declino e la salvezza potrebbe essere l’inserimento nel programma a cinque cerchi del settore femminile. "Divieto di accesso per le donne". La combinata nordica è olimpica sin dalla prima edizione Chamonix 1924 e mai è stato aperto alle donne. La continua esclusione delle donne è in netto contrasto con il messaggio del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) che ne ha decantato l' uguaglianza e l'espansione. La parità di genere e i nuovi sport olimpici. 🔗 Leggi su Agi.it

La nazionale italiana di combinata nordica si prepara a tornare in scena a Ramsau, in Austria, per la prossima tappa del massimo circuito internazionale.

La gara di combinata nordica a Seefeld si conclude con un dominio di Johannes Lamparter tra gli uomini, che allunga in classifica generale.

