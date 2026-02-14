La coalizione ha scelto | Nuova prospettiva Ora via all’ascolto

Gianluca Tittarelli è diventato il candidato sindaco del centro-sinistra dopo che la coalizione ha deciso di puntare su una nuova direzione. La decisione è arrivata durante una riunione in cui si è discusso di rilanciare lo sviluppo di Macerata, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini e ascoltare le loro esigenze. La coalizione ha scritto che questa scelta mira a portare un cambiamento concreto nella gestione della città.

Gianluca Tittarelli è il candidato sindaco del Centro-sinistra. "La coalizione – si legge nella nota del Pd – si è riunita intorno all’obiettivo politico di dare a Macerata una nuova prospettiva di sviluppo nell’azione amministrativa e di cambiamento per la crescita della città. Dopo un costruttivo confronto con il candidato sindaco e un passaggio di scelta democratica, la coalizione ha maturato la decisione di indicare Tittarelli come candidato del centro sinistra di Macerata. Adesso, la coalizione avvia una campagna elettorale di ascolto e partecipata, in cui i cittadini e le cittadine saranno al centro di ogni iniziativa per l’alternativa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

