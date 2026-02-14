La chirurgia plastica è impegnata in ricostruzioni complesse La sua immagine pubblica è tutta labbra e filler

La chirurgia plastica si dedica a interventi complessi di ricostruzione, ma l’immagine che passa sui media è tutta incentrata su labbra e filler. Secondo le notizie più diffuse, sembra che questa disciplina sia solo un modo per migliorare l’aspetto esteriore con trattamenti rapidi e poco invasivi. Tuttavia, in realtà, molte operazioni richiedono competenze elevate e durano diverse ore, come nel caso di ricostruzioni facciali post-incidente o interventi per correggere deformità congenite.

Se ci affidassimo esclusivamente alla narrazione dominante sui media, potremmo tranquillamente pensare che la chirurgia plastica sia una branca della cosmetica avanzata, una sorta di servizio di personalizzazione corporea disponibile a colpi di promozioni, filtri e slogan rassicuranti. È una rappresentazione efficace dal punto di vista del marketing, ma profondamente fuorviante dal punto di vista medico e culturale. Nel mondo reale, quello che raramente finisce nelle pubblicità, la chirurgia plastica si confronta con scenari ben diversi. Un esempio è la ricostruzione mammaria dopo mastectomia per tumore, un intervento che non ha nulla a che vedere con l’inseguimento di un ideale estetico, ma che rappresenta parte integrante della cura oncologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it

