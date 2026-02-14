L’8 marzo referendum in Svizzera per non far sparire le banconote

Il 8 marzo, in Svizzera, si terrà un referendum per mantenere l’uso delle banconote, dopo che l’iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» ha raccolto abbastanza firme. L’obiettivo è inserire nella Costituzione l’obbligo di accettare denaro fisico, in risposta alle proposte del Parlamento che preferiscono promuovere pagamenti digitali. La discussione riguarda soprattutto i cittadini che vogliono conservare la possibilità di usare i contanti senza limitazioni.

L’iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» punta a inserire in Costituzione l’obbligo di accettare i soldi fisici, mentre il Parlamento propone un’alternativa. A Milano invece si moltiplicano i negozi cashless. C’è un luogo d’Europa dove il futuro digitale avanza con passo felpato, quasi in punta di piedi, come si entra in una banca privata di una volta. E poi si ferma. Perché lì, prima di abolire una banconota, bisogna parlarne. Questo luogo è la Svizzera, dove sta partendo una crociata per difendere il denaro fisico dall’assalto delle carte di credito, delle app e della religione digitale. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’8 marzo referendum in Svizzera per non far sparire le banconote Referendum giustizia, quando si vota? Il Cdm indica le date: 22 e 23 marzo. Alle urne anche per le suppletive Il Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo. Referendum sulla giustizia: si vota il 22 e 23 marzo, anche per le suppletive Il 22 e 23 marzo si svolgeranno le votazioni per il referendum sulla riforma della giustizia, deciso dal Consiglio dei ministri. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo della legge costituzionale; Referendum Costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026; Referendum popolare confermativo 22/23 Marzo 2026; Si decide sull'imposizione individuale: vero progresso o mostro burocratico?. Il primo tema su cui siamo chiamati a esprimerci per le votazioni dell’8 marzo concerne il futuro del denaro contante. All’esame dei cittadini passa infatti l’iniziativa “Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote”. Questa proposta di m facebook Mi sono arrivati i materiali elettorali per i prossimi referendum di marzo. Ormai voto qui in Svizzera da tempo, eppure ogni volta resto affascinato dalla quantità e qualità dei documenti informativi che vengono recapitati assieme alla scheda di voto. x.com