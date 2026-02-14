Kenya San Valentino pecuniario | la Banca Centrale frena la tendenza a regalare mazzi di banconote

Da ameve.eu 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca Centrale del Kenya ha deciso di intervenire per fermare l’aumento dei regali di San Valentino costituiti da mazzi di banconote. La causa principale è la crescita di questa pratica, che sta portando a una svalutazione del valore simbolico dei doni tradizionali. A Nairobi, alcuni negozianti segnalano che sempre più persone preferiscono scambiare soldi in contanti invece di fiori o dolci, trasformando la festa in un’occasione per mostrare il proprio affetto attraverso il denaro.

San Valentino in Kenya: Quando l’Amore si Pesa in Banconote. Nairobi, Kenya – Una tendenza inusuale sta emergendo in Kenya in vista della festa di San Valentino: non fiori o cioccolatini, ma mazzi di banconote vengono scambiati come regalo. La Banca Centrale del Kenya ha espresso preoccupazione per questa pratica, considerandola un atto che danneggia intenzionalmente la valuta e, di conseguenza, un reato. Un Regalo Inaspettato: La Tendenza al Contante. La festa di San Valentino, tradizionalmente associata a gesti romantici come fiori, cioccolatini e gioielli, sta assumendo una forma decisamente diversa in Kenya.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Moneta elettronica: la banca centrale di San Marino commissaria un istituto

La Banca centrale di San Marino ha preso il controllo di The 3Rooks Money spa, una società di moneta elettronica con sede a Falciano.

Creare mazzi di fiori con i mattoncini: l'iniziativa (gratis) di Lego per San Valentino

Al centro commerciale Il Centro di Arese, Lego organizza un’attività gratuita per San Valentino.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

kenya san valentino pecuniarioNon fiori ma mazzi di banconote: in Kenya (e non solo) il regalo di San Valentino è in contantiUna moda che preoccupa la Banca centrale del Paese africano: Danneggiare volutamente la valuta corrente è reato ... repubblica.it