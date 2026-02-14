Kelly a Sky | Abbiamo lavorato molto per questa gara Sappiamo cosa fare per fermarli

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha spiegato a Sky che la squadra ha speso molte energie negli allenamenti per prepararsi alla partita contro l’Inter. Kelly ha aggiunto che i bianconeri conoscono bene le strategie per fermare gli avversari e sono pronti a mettere in campo tutto quello che hanno. La squadra si concentra sui dettagli per affrontare al meglio questa sfida importante.

Lloyd Kelly, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky nel pre partita della gara con l’Inter. Le dichiarazioni del calciatore bianconero. Lloyd Kelly, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima di Inter Juve. Le sue parole. « Mi sento bene, sappiamo cosa fare. Ciascuno deve fare il proprio sul campo. L’atmosfera è già calda, dobbiamo essere pronti. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in campo. Questa settimana abbiamo lavorato molto, sappiamo bene cosa fare per fermare il gioco e gli attaccanti dell’Inte r» Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kelly a Sky: «Abbiamo lavorato molto per questa gara. Sappiamo cosa fare per fermarli» Dimarco a Sky: «Liverpool squadra forte, ecco cosa dovremo fare oggi. In questi anni abbiamo dimostrato cosa serve per vincere queste partite» Federico Dimarco, esterno dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky poco prima del match di Champions League contro il Liverpool. Inter-Milan, Chivu: “Sarà una bella gara, sappiamo cosa fare. Allegri? Grande allenatore” Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Juventus-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie A. Juventus, Kelly a Sky: Abbiamo lavorato molto sulle modalità d'attacco dell'InterKelly, difensore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del derby d'Italia: Sono qui per aiutare la squadra, tutti in campo devono fare il proprio lavoro. La squadr ... msn.com Klomìd Boutique. . Squilla il telefono… “Centro Assistenza San Valentino come posso aiutarla” Non ho ancora preso il regalo per mia moglie…”, niente panico! Abbiamo il pacchetto gioielli perfetto Solo il 13 • 14 • 15 Febbraio la linea Kelly Jewelry facebook Gleison #Bremer ai microfoni di ' @DAZN_IT': SULL’INTER – “Sappiamo della forza dell’Inter, negli ultimi anni ha fatto già due finali di Champions. Sono una squadra esperta, giocano da tempo insieme, ma anche noi siamo la Juventus. Abbiamo iniziato x.com