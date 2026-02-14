Kelly a Sky | Abbiamo lavorato molto per questa gara Sappiamo cosa fare per fermarli

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha spiegato a Sky che la squadra ha speso molte energie negli allenamenti per prepararsi alla partita contro l’Inter. Kelly ha aggiunto che i bianconeri conoscono bene le strategie per fermare gli avversari e sono pronti a mettere in campo tutto quello che hanno. La squadra si concentra sui dettagli per affrontare al meglio questa sfida importante.

Lloyd Kelly, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky nel pre partita della gara con l’Inter. Le dichiarazioni del calciatore bianconero. Lloyd Kelly, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima di Inter Juve. Le sue parole. « Mi sento bene, sappiamo cosa fare. Ciascuno deve fare il proprio sul campo. L’atmosfera è già calda, dobbiamo essere pronti. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare in campo. Questa settimana abbiamo lavorato molto, sappiamo bene cosa fare per fermare il gioco e gli attaccanti dell’Inte r» Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

