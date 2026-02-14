Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha dichiarato a Dazn prima della partita contro l’Inter che gli piacerebbe segnare di nuovo contro la sua ex squadra. Kelly ha aggiunto di dover comunque concentrarsi sulla fase difensiva, soprattutto considerando la forza dell’attacco nerazzurro. Ricorda che il giocatore ha già segnato contro l’Inter in passato e spera di ripetersi, anche se sa che il suo ruolo principale resta la difesa.

Lloyd Kelly, giocatore della Juventus, ha parlato a Dazn nel pre partita della gara con l’Inter. Le dichiarazioni del calciatore bianconero. Lloyd Kelly, giocatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima di Inter Juve. Le sue parole. PESO DELLA PARTITA – « Tutti conosciamo l’importanza di questa partita, dobbiamo giocare bene dall’inizio per uscire da qui con dei punti. Entrambe le squadre sono migliorate dalla gara d’andata ». GOL ALL’ANDATA – « E’ stato bello segnare, mi piacerebbe rifarlo ma sono un difensore e devo pensare a difendere e fare il meglio ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kelly a Dazn: «Mi piacerebbe segnare di nuovo all’Inter. Ma devo pensare a difendere…»

Domenico Berardi torna a parlare dei suoi obiettivi nel calcio italiano.

In un’intervista recente, Donald Trump ha commentato con tono critico la sua mancata assegnazione del Nobel, affermando di poter ora dedicare meno attenzione alla pace.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.