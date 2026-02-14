Juventus | vertice alla Continassa

Alla Continassa si è tenuto oggi, 13 febbraio 2026, un vertice decisivo per il futuro della panchina Juventus. Il presidente John Elkann ha incontrato personalmente Luciano Spalletti per fare il punto sulla stagione e aprire ufficialmente le discussioni sul rinnovo del contratto del tecnico toscano, in scadenza a giugno 2026 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Il 10 gennaio 2026, alla Continassa, la Juventus ha tenuto un incontro di calciomercato con la partecipazione di figure chiave come il tecnico Luciano Spalletti e il direttore sportivo Marco Ottolini.

Venerdì si è svolto un vertice alla Continassa tra Spalletti e Comolli, focalizzato sul calciomercato della Juventus.

Juventus, obiettivo rinnovo: presto un vertice con gli agenti di McKennie alla ContinassaFinito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo.

Juventus, summit Elkann-Spalletti per pianificare il futuro bianconeroJohn Elkann è sempre più vicino alla Juventus e ha avuto modo di gettare le basi anche per il rinnovo di Spalletti

