Juventus | Tudor nuovo allenatore del Tottenham

Il Tottenham ha ufficializzato oggi, 13 febbraio 2026, l’ingaggio di Igor Tudor come nuovo allenatore fino a giugno 2028 (con opzione per un ulteriore anno). Il tecnico croato subentra a Thomas Frank, esonerato dopo la sconfitta interna col West Ham. Per la Juventus l’annuncio chiude un capitolo breve ma significativo: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Igor Tudor ha lasciato la Juventus per accettare l’offerta del Tottenham, attirato dalla possibilità di guidare una squadra di Premier League.

Igor Tudor diventa il nuovo allenatore del Tottenham dopo aver lasciato la Juventus, sua ex squadra, a causa di risultati deludenti.

Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Igor Tudor nuovo allenatore del Tottenham, in Champions potrebbe ritrovare la Juve da avversario; Serie A, da Tudor a Zanetti: gli allenatori esonerati nel campionato 2025/26; Tudor a un passo dal Tottenham: sarà il nuovo allenatore ad interim; L'ex allenatore della Juventus Igor Tudor assunto come nuovo allenatore del Tottenham.

Ufficiale Tottenham, Tudor è il nuovo allenatore: Welcome IgorL'ex Juve e Lazio prende il posto dell'esonerato Frank. Avrà il compito di risollevare le sorti degli Spurs: i dettagli sull'accordo ... corrieredellosport.it

Ecco l'annuncio: Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham fino a fine stagioneIl Tottenham ha sciolto le riserve annunciando Igor Tudor come nuovo allenatore fino al termine della stagione. Il tecnico ex Juventus e Lazio prende. tuttomercatoweb.com

Tudor al Tottenham, Thiago Motta ancora senza squadra: quanto costa alla Juventus facebook

Igor Tudor sbarca in Premier League: l’ex tecnico della Juventus sarà l'allenatore del Tottenham fino a fine stagione. Possibile incrocio con i bianconeri negli ottavi di Champions League. x.com