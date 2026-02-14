Juventus Thuram out contro l’Inter

La Juventus ha annunciato che Marcus Thuram non sarà in campo contro l’Inter questa sera, sabato 14 febbraio, a causa di un infortunio. La partita, in programma alle 20:45, si svolgerà a San Siro e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre nella lotta al vertice del campionato. Thuram si è fermato negli allenamenti di questa settimana, lasciando i tifosi preoccupati per le sue condizioni.

Alle ore 20:45 di stasera, sabato 14 febbraio, la Juventus giocherà in trasferta contro l' Inter in occasione della venticinquesima giornata della Serie A 20252026. Nelle ultime 24 ore una bruttissima notizia ha colpito i bianconero: l'infortunio di Kephren Thuram. Il centrocampista francese classe 2001 ha avvertito un fastidio al flessore della coscia sinistra nel corso dell'allenamento. Khephren Thuram è fuori dai convocati della Juventus per la gara contro l'Inter. Il centrocampista francese ha accusato un edema osseo in allenamento in settimana e non è riuscito a recuperare per la sfida di questa sera.