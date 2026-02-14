Juventus Spezia Under 16 2-0 LIVE | Rolando ci prova da fuori

La Juventus Under 16 ha battuto lo Spezia 2-0, un risultato che nasce dalla determinazione dei bianconeri in campo. Rolando ha tentato un tiro dalla distanza, cercando di sorprendere il portiere avversario. La partita si è giocata nel contesto della diciottesima giornata del campionato 202526.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver vinto contro il Modena in trasferta ospita lo Spezia nella gara valevole per la diciottesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Spezia Under 16 2-0: sintesi e moviola. 18? TIRO ROLANDO- Rolando ha spazio e se lo prende: vede la porta e calcia da fuori, destro deviato in angolo ma ottima giocata 8? GOL DELLA JUVE- Samà vede Salvai che non ci pensa su due volte e calcia, una deviazione mette fuori gioco il portiere e garantisce il raddoppio ai bianconeri 6? GOL DELLA JUVE- Assist magnifico di Salvai da calcio d’angolo, Balbo si fa trovare pronto e mette in rete 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve:. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

