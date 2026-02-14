Juventus Spezia Under 15 7-0 | Laruccia e i cambi demoliscono gli ospiti Altri 3 punti per Pecorari

La Juventus Under 15 ha battuto lo Spezia 7-0, grazie alle reti di Laruccia e ai cambi di formazione che hanno messo sotto gli ospiti. La partita si è giocata oggi, durante la diciottesima giornata del campionato 202526, e ha visto i bianconeri dominare fin dall’inizio. Un dettaglio che ha fatto la differenza è stata la sostituzione di alcuni giocatori chiave, che ha dato nuova energia alla squadra di Pecorari.

di Fabio Zaccaria Juventus Spezia Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in trasferta anche il Modena, abbate lo Spezia nel segno di Laruccia nel match valevole per la diciottesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Spezia Under 15: 7-0 sintesi e moviola. FINE DEL MATCH 73? GOL DELLA JUVE- Anche Elliot nella lista dei marcatori, bravo a farsi trovare pronto sulla ribattuta e mettere in rete da due passi 72? GOL DELLA JUVE- Cross perfetto di Dulea, Della Rossa impatta e mette nel sacco 67? Ottimo movimento di Della Rossa che conquista un angolo di fisico, subentro positivo per l'attaccante 62? AMMONITO DULEA- Intervento scomposto del neoentrato, l'arbitro sfodera il giallo 53? ESPULSO BONFIGLIO- Laruccia scappa via e viene steso da Bonfiglio: l'arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso 47? GOL DELLA JUVE- Cross a rientrare di Laruccia, Esposito sul secondo palo spinge in rete di testa 46? OCCASIONE SPEZIA- Bola di testa supera Moretti ma Allara non concede niente, salva sulla linea quello che sarebbe stato il gol dello Spezia 42? Fallo di Duka, pressing asfissiante dei bianconeri 41? INIZIO SECONDO TEMPO- Subito un'occasione per Laruccia in aerea, il dieci alza troppo la mira e manda sopra la traversa col mancino 40? FINE PRIMO TEMPO 38? OCCASIONE ALBANESE- Monte scappa via sulla destra, mette al centro verso Albanese e per poco Cafferata non mette nella propria porta: Costa attento nell'occasione a sventare l'autogol 29? POKER JUVE- Cross visionario di Laganà col mancino, colpito Laruccia che fortunosamente offre una sponda a Piraneo, a porta sguarnita non può sbagliare 23? GOL DELLA JUVE- Modica fa i solchi sulla sinistra, pesca Laruccia che col mancino la mette sotto il sette: rete formidabile 22? TIRO DI DUKA- Anticipo secco di Modica, servizio per Laruccia che trova Duka, il suo tiro di mancino risulta debole e poco angolato 19? ALLARA VICINO AL GOL- Il difensore vede spazio e se lo prende, poi nessuno va a contrastarlo e lui tenta la botta da fuori, incrocio sfiorato 14? GOL DELLA JUVE- Allara alza la testa e vede l'inserimento di Laruccia, lo serve con un lancio splendido ma ancora meglio fa il fantasista: controllo perfetto e pallonetto a scavalcare Costa 10? Esposito guadagna un angolo, buona sgroppata del difensore 6? Dominio bianconero in questa fase, lo Spezia fatica a uscire dalla propria area 2? GOL DELLA JUVE- Laruccia sterza e rientra sul destro, col piattone piazza nell'angolo più lontano: Costa battuto 1? Inizia la gara! Migliore in campo Juve: Laruccia- PAGELLE.