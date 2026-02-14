juventus ottolini boga e holm ottimi acquisto felici di spalletti

Marco Ottolini ha spiegato che l'acquisto di Boga e Holm ha portato energia alla squadra, rendendo felici sia i tifosi che l'allenatore Spalletti. Durante un'intervista a DAZN, il Direttore sportivo ha detto che i nuovi giocatori sono stati una scelta vincente e che hanno già dimostrato il loro valore in campo. Ottolini ha anche aggiunto che il club ha puntato su questi profili per rinforzare il reparto offensivo e difensivo.

Il Direttore sportivo Marco Ottolini ha parlato ai microfoni di DAZN del suo operato alla Juventus in questi primi mesi. Le sue parole riportate da Tuttosport. Le parole di Ottolini Ottolini ha parlato innanzitutto del suo ritorno alla Juve: " Sono emozioni forti: ho già passato qui 4 anni molto belli, pois

Questa sera al Gewiss Stadium va in scena il quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Questa mattina la Juventus ha annunciato i convocati per il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

