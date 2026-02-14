Juventus la formazione ufficiale contro l’Inter
La Juventus ha annunciato la formazione ufficiale per la sfida contro l’Inter, il motivo è la presenza di alcune assenze importanti tra i giocatori titolari. La partita, in programma stasera a San Siro, vede i bianconeri scendere in campo con un 4-3-3, con Di Gregorio tra i pali e Kelly in difesa. La squadra si presenta con un centrocampo composto da McKennie, Locatelli e Miretti, e un attacco formato da Conceiçao, David e Yildiz. La scelta è arrivata dopo le ultime indiscrezioni sulle condizioni di alcuni elementi chiave.
Sono uscite le formazioni ufficiali di Juventus e Inter, big match del sabato sera che inizierà tra poco a San Siro JUVENTUS, LA FORMAZIONE UFFICIALE (4-3-3) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Miretti; Conceiçao, David, Yildiz. All. Spalletti INTER, LA FORMAZIONE UFFICIALE (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
ULTIM’ORA – Svelata la formazione ufficiale del Napoli contro la Juve: chi giocherà
Petardo Audero: ufficiale la decisione del Giudice Sportivo. Ecco i provvedimenti contro l’Inter dopo quanto successo contro la Cremonese
Il Giudice Sportivo ha deciso: Audero è stato sanzionato dopo l’episodio con l’Inter durante la partita contro la Cremonese.
Juventus - Napoli 3-0 (Formazione e Inno 25-01-2026)
Argomenti discussi: Formazioni ufficiali Juventus-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Yildiz, Conceiçao, Kelly, David, Openda, Zaccagni, Daniel Maldini, Romagnoli, Nuno Tavares e Ratkov; Juventus-Lazio, formazioni ufficiali: c'è Yildiz, sorpresa Koopmeiners, fuori Romagnoli; Inter-Juve, le probabili formazioni di Chivu e Spalletti; Juventus-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.
Inter-Juventus, le formazioni ufficiali: c'è Barella. Spalletti con Miretti e non KoopmeinersTutto pronto a San Siro per il Derby d'Italia fra la capolista Inter e la Juventus. Come annunciato, Cristian Chivu recupera Nicolò Barella. tuttomercatoweb.com
Formazioni UFFICIALI Inter-Juventus: il verdetto su Calhanoglu, Zielinski e KoopmeinersFormazioni ufficiali Inter Juventus - Cresce l'attesa allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, palcoscenico della sfida ... fantamaster.it
Sky – Inter-Juventus, grande novità di formazione: Calhanoglu parte in panchina, giocherà… facebook
Probabile formazione della #Juventus. #InterJuventus #SerieA #SkySport x.com