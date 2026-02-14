Juventus la formazione ufficiale contro l’Inter

La Juventus ha annunciato la formazione ufficiale per la sfida contro l’Inter, il motivo è la presenza di alcune assenze importanti tra i giocatori titolari. La partita, in programma stasera a San Siro, vede i bianconeri scendere in campo con un 4-3-3, con Di Gregorio tra i pali e Kelly in difesa. La squadra si presenta con un centrocampo composto da McKennie, Locatelli e Miretti, e un attacco formato da Conceiçao, David e Yildiz. La scelta è arrivata dopo le ultime indiscrezioni sulle condizioni di alcuni elementi chiave.