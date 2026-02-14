Juventus i convocati per l' Inter | Thuram out per infortunio

La Juventus ha annunciato che Thuram non sarà disponibile per il match contro l’Inter a causa di un infortunio subito durante gli allenamenti. La sua assenza cambia le carte in tavola per la squadra di Allegri, che dovrà trovare alternative per sostituirlo nel reparto offensivo. Nel frattempo, l’Inter si prepara ad affrontare la partita con 22 giocatori convocati da Spalletti, pronta a scendere in campo questa sera alle 20 a San Siro.

Dalla lista dei convocati diramata da Luciano Spalletti non giungono buone notizie. A poche ore dal fischio d’inizio del derby d’Italia contro l’Inter, in programma questa sera a San Siro alle 20.45, è arrivata l'ufficialità del forfait di Khephren Thuram. Il francese non ce la fa e alza bandiera bianca. A fermare il centrocampista è un edema osseo, conseguenza di un colpo rimediato nell’ultimo allenamento. Il tecnico bianconero sarà, dunque, costretto a ridisegnare il centrocampo arretrando McKennie e dando fiducia a Miretti. Il tecnico bianconero ritrova invece Francisco Conceiçao, ma deve ancora rinunciare ai lungodegenti Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik, entrambi ancora indisponibili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Juventus ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro l’Inter, dopo che Thuram si è infortunato durante l’allenamento.

L'infortunio di Thuram ha sconvolto i piani della Juventus prima del Derby d’Italia contro l’Inter.

